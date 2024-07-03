Минздрав: зарегистрировано 153 случая западно-нильской лихорадки, первые случаи заражения в Эйлате

В среду, 3 июля, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что западно-нильская лихорадка диагностирована у 153 человек. За последние три дня скончались еще четыре пациента, таким образом жертвами болезни стали 11 израильтян.

Специалисты минздрава отмечают, что в 80% случаев заражения болезнь протекает без симптомов, в 20% заболевшие жалуются на общее недомогание, головные боли и ломоту во всем теле, у них поднимается температура. Неврологические осложнения развиваются у 1% больных.

Вирус не передается от человека к человеку. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

В среду, 3 июля, министерство экологии сообщило об обнаружении комаров-разносчиков вируса западно-нильской лихорадки в центре Израиля, а также в районе Эйлата, где были зарегистрированы первые случаи болезни. Министерство экологии выдало инструкции местным органам власти по борьбе с комарами.