Минздрав сообщает о сбое при производстве лабораторных тестов по диагностике рака

В министерство здравоохранения поступила на этой неделе информация о сбое при производстве ряда партий лабораторных тестов Rabbit Monoclonal Primary Antibody производства компании Roche. Эти тесты используются для помощи в лабораторной диагностике онкологических заболеваний.

По сообщению компании-производителя, в результате этого сбоя некоторые тесты могут давать ложноположительный результат в процессе диагностики онкологических заболеваний, и как следствие, может быть принято решение о проведении несовместимого с реальным диагнозом лечения. В пресс-службе минздрава подчеркивают, что речь идет о небольшом проценте риска.

При этом в сообщении указано, что тест лишь одна из частей процесса диагностики некоторых онкологических заболеваний, наряду с осмотром, дополнительными исследованиями и т. д. – таким образом, только этого теста недостаточно для диагностики рака.

После консультации специалисты решили, что опытный и квалифицированный патологоанатом сможет определить, что результат теста ложноположительный. Тем не менее, минздрав поручил больницам провести проверку случаев, по которым с применением вышеназванных тестов был получен положительный результат, и сообщить, сколько было выявлено случаев неправильной диагностики.