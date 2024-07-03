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Здоровье

Минздрав сообщает о сбое при производстве лабораторных тестов по диагностике рака

время публикации: 03 июля 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 18:08
Минздрав сообщает о сбое при производстве лабораторных тестов по диагностике рака
AP Photo/Lindsey Wasson

В министерство здравоохранения поступила на этой неделе информация о сбое при производстве ряда партий лабораторных тестов Rabbit Monoclonal Primary Antibody производства компании Roche. Эти тесты используются для помощи в лабораторной диагностике онкологических заболеваний.

По сообщению компании-производителя, в результате этого сбоя некоторые тесты могут давать ложноположительный результат в процессе диагностики онкологических заболеваний, и как следствие, может быть принято решение о проведении несовместимого с реальным диагнозом лечения. В пресс-службе минздрава подчеркивают, что речь идет о небольшом проценте риска.

При этом в сообщении указано, что тест лишь одна из частей процесса диагностики некоторых онкологических заболеваний, наряду с осмотром, дополнительными исследованиями и т. д. – таким образом, только этого теста недостаточно для диагностики рака.

После консультации специалисты решили, что опытный и квалифицированный патологоанатом сможет определить, что результат теста ложноположительный. Тем не менее, минздрав поручил больницам провести проверку случаев, по которым с применением вышеназванных тестов был получен положительный результат, и сообщить, сколько было выявлено случаев неправильной диагностики.

Здоровье
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