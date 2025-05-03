Ученые использовали кровь мужчины, который 18 лет подвергал себя укусам ядовитых змей

Ученые использовали кровь мужчины, который в течение почти 18 лет подвергал себя укусам смертельно ядовитых змей и вкалывал себе их яд, чтобы создать противоядие широкого спектра действия, сообщает ВВС.

В 2017 году иммунолог Джейкоб Гленвилл, глава биотехнологической компании Centivax, наткнулся на истории об американце Тиме Фриде, который пытался выработать иммунитет от змеиного яда — и подвергал себя укусам смертоносных пресмыкающихся.

Фриде согласился на предложение поучаствовать в исследовании Гленвилла и его коллег.

Укусы ядовитых змей приводят к 140 тыс. смертей в год и более чем 400 тыс. случаев ампутаций и инвалидности.

Чтобы создать противоядие, небольшую дозу змеиного яда вводят животным (например лошадям). Их иммунная система производит антитела, на основе которых ученые затем разрабатывают терапию.

Однако токсины отличаются от змеи к змеи, даже внутри одного вида. Противоядие на основе яда змей из Индии, к примеру, менее эффективно в борьбе с ядом змей того же вида с Шри-Ланки.

Группа исследователей, в которую входил и Гленвилл, занялась поиском так называемых нейтрализующих антител широкого спектра действия, которые могли бы предоставить более универсальную защиту при змеиных укусах.

Благодаря тому, что Фриде самостоятельно и добовольно вкалывал себе змеиный яд, никаких этических дилемм перед исследователями не стояло: им нужно было просто забрать кровь мужчины.

В крови Фриде ученые идентифицировали два вида антител широкого спектра, которые таргетируют два класса нейротоксинов. Они добавили вещество, которое таргетирует третий класс, и создали противоядие.

Противоядие оказалось эффективным для 13 из 19 видов змей.

Гленвилл говорит, что настолько широкой защиты до сих пор ничто не предоставляло. Он полагает, что созданное противоядие действует против яда большой группы аспидовых змей, от которого до сих пор не было средства.