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На фоне тушения лесных пожаров возвращаются эвакуированные пациенты медучреждений

Мада
Минздрав
Пожары
время публикации: 01 мая 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 11:46
Больница "Адаса Эйн-Керем". Иерусалим
Flash90/Moshe Shai

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет, что возвращаются эвакуированные накануне из-за лесных пожаров пациенты центра психического здоровья "Эйтаним", жители дома престарелых "Протэа ба-Ар" и реабилитационного центра для молодежи "Реторно".

Ожидается, что в течение четверга, 1 мая, всех эвакуированных ранее вернут в места их обычного проживания.

Кроме того, эвакуированные пациенты с особыми потребностями будут возвращены домой.

Минздрав сообщает, что в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем" открыто отделение неотложной помощи, в которое могут обращаться пострадавшие при пожарах. Сама больница работает в обычном режиме, пожары ей больше не угрожают.

Служба "Маген Давид Адом", в свою очередь, уведомляет, что Национальный банк молока готов оказать помощь семьям, проживающим в зоне пожаров и столкнувшимся с трудностями в грудном вскармливании или снабжении грудным молоком младенцев. Телефон для связи: 054-4551342 (доктор Шарон Брансбург-Цабари).

Кроме того, больницы по всей стране обеспечены запасами грудного молока для младенцев и готовы оказать медицинскую и нутриционную поддержку по мере необходимости.

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