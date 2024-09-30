x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Вреден ли каннабис при беременности для здоровья будущего ребенка

время публикации: 30 сентября 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 16:42
Вреден ли каннабис при беременности для здоровья будущего ребенка
AP Photo/Andre Penner

Ученые Еврейского университета Иерусалима исследовали потенциальные нейропсихиатрические риски, связанные с воздействием каннабиса на ребенка в пренатальный период.

После многих лет практически полного запрета каннабиса в большинстве стран постепенно происходит его глобальная легализация. Но долгий запрет оставил много лакун в исследовании свойств психоактивного вещества. В том числе оставалось неисследованным воздействие каннабиса на плод, если психоактивное вещество употребляет беременная женщина.

Исследование, опубликованное в журнале a href="https://www.ajog.org/article/S0002-9378(24)00682-3/abstract" target="_blank">American Journal of Obstetrics and Gynecology, представляет систематический обзор и метаанализ, включающий более 500 000 участников различных исследований, проведенных за 40 лет. Работа направлена на оценку потенциальных рисков, связанных с пренатальным воздействием тетрагидроканнабинола (ТГК) – основного психоактивного соединения в каннабисе. ТГК проникает через плаценту и может повлиять на развитие мозга плода.

Ученые не нашли связи между пренатальным воздействием каннабиса и повышенным риском развития расстройств аутистического спектра (РАС), психотических симптомов, тревоги или депрессии у потомства. Но исследование выявило незначительное увеличение риска развития синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).

Ученые отмечают, что многие исследования, которые учтены в метаанализе, были проведены еще в 1980-ые годы. Тогда содержание ТГК в каннабисе было ниже, чем сегодня, и действие было более мягким.

"Результаты свидетельствуют о том, что, хотя пренатальное воздействие каннабиса, по-видимому, не приводит к значительному увеличению риска многих нервно-психических расстройств, все же существует небольшое увеличение риска развития СДВГ и повышенная вероятность употребления каннабиса у потомства", – отмечают ученые.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 03 сентября 2024

Германо-израильское исследование: каннабис противостоит старению и укрепляет когнитивные способности
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 01 мая 2023

Израильские ученые обнаружили каннабиноиды в дальнем родственнике салата и подсолнуха
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 27 декабря 2021

"Тева" подписала договор о распространении медицинской марихуаны в Израиле, Палестинской автономии и Украине