Вреден ли каннабис при беременности для здоровья будущего ребенка

Ученые Еврейского университета Иерусалима исследовали потенциальные нейропсихиатрические риски, связанные с воздействием каннабиса на ребенка в пренатальный период.

После многих лет практически полного запрета каннабиса в большинстве стран постепенно происходит его глобальная легализация. Но долгий запрет оставил много лакун в исследовании свойств психоактивного вещества. В том числе оставалось неисследованным воздействие каннабиса на плод, если психоактивное вещество употребляет беременная женщина.

Исследование, опубликованное в журнале a href="https://www.ajog.org/article/S0002-9378(24)00682-3/abstract" target="_blank">American Journal of Obstetrics and Gynecology, представляет систематический обзор и метаанализ, включающий более 500 000 участников различных исследований, проведенных за 40 лет. Работа направлена на оценку потенциальных рисков, связанных с пренатальным воздействием тетрагидроканнабинола (ТГК) – основного психоактивного соединения в каннабисе. ТГК проникает через плаценту и может повлиять на развитие мозга плода.

Ученые не нашли связи между пренатальным воздействием каннабиса и повышенным риском развития расстройств аутистического спектра (РАС), психотических симптомов, тревоги или депрессии у потомства. Но исследование выявило незначительное увеличение риска развития синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).

Ученые отмечают, что многие исследования, которые учтены в метаанализе, были проведены еще в 1980-ые годы. Тогда содержание ТГК в каннабисе было ниже, чем сегодня, и действие было более мягким.

"Результаты свидетельствуют о том, что, хотя пренатальное воздействие каннабиса, по-видимому, не приводит к значительному увеличению риска многих нервно-психических расстройств, все же существует небольшое увеличение риска развития СДВГ и повышенная вероятность употребления каннабиса у потомства", – отмечают ученые.