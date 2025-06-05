Рак можно обнаружить в крови за три года до постановки диагноза

Генетический материал, выделяемый опухолями, может циркулировать в крови задолго до того, как рак будет диагностирован – вплоть до трех лет ранее, согласно исследованию, проведенному учеными из Центра Людвига, Онкологического центра имени Киммела, Медицинской школы и Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса.

Авторы исследования были удивлены тем, что им удалось зафиксировать мутации, вызванные раковыми опухолями, на столь раннем этапе. Чтобы выяснить, возможно ли выявить онкологические заболевания до появления клинических симптомов, исследователи проанализировали образцы плазмы, собранные в рамках проекта ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) – масштабного исследования, финансируемого Национальным институтом здравоохранения США и направленного на изучение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Используя точные и чувствительные методы секвенирования, они исследовали образцы крови 26 человек, у которых рак был диагностирован в течение полугода после взятия проб, и сравнили их с образцами 26 участников без онкологического диагноза.

На момент забора крови у восьми из этих 52 участников тест на раннее выявление множественных видов рака (MCED) дал положительный результат. Все восемь человек действительно получили диагноз в течение четырех месяцев после сдачи крови. У шести из них исследователи также смогли проанализировать более ранние образцы, собранные за 3,1-3,5 года до постановки диагноза, и в четырех случаях мутации, связанные с опухолью, уже присутствовали в этих старых образцах.

Это исследование показывает, что MCED-тесты обладают потенциалом обнаруживать рак на самых ранних стадиях и задает ориентиры по чувствительности, необходимые для их эффективного применения.