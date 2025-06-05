Исследователи из Мельбурна сделали прорыв в создании лекарства против ВИЧ

Одной из главных сложностей в борьбе с ВИЧ остается его способность прятаться в определенных белых кровяных тельцах, формируя так называемый резервуар вируса – он может активироваться снова, ускользая как от лекарств, так и от иммунной системы. Теперь исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне разработали метод, позволяющий сделать вирус заметным, что может стать ключом к его полному удалению из организма. В основе лежит технология мРНК – та же, что использовалась при создании вакцин от COVID-19 компаниями Moderna и Pfizer/BioNTech.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые впервые показали, что мРНК можно доставить в клетки, где скрывается ВИЧ, с помощью специально созданных микроскопических жировых капсул. Эта мРНК "инструктирует" клетки распознавать вирус. Команда разработала новый тип липидных наночастиц, названный LNP X, который эффективно проникает в такие клетки. По словам исследователей, эта инновационная технология может стать новым шагом на пути к лечению ВИЧ.

Работа основана на лабораторных экспериментах с клетками, взятыми у пациентов с ВИЧ. Для того чтобы превратить эту технологию в полноценное лечение, потребуется много времени: сначала успешные опыты на животных, затем испытания безопасности на людях, что, вероятно, займет несколько лет, прежде чем начнутся проверки эффективности. Доктор Майкл Рош из Мельбурнского университета, один из ведущих авторов исследования, отметил, что это открытие может иметь более широкое значение, выходящее за пределы ВИЧ, поскольку те же белые кровяные клетки участвуют в развитии других болезней, в том числе рака.