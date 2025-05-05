Из-за появления инъекций для похудения израильтяне реже делают бариатрические операции

По данным министерства здравоохранения, за последнее десятилетие количество бариатрических операций (операций по уменьшению желудка) снизилось в Израиле на 34,6%, а после появления инъекционных препаратов для снижения веса темпы снижения количества таких операций ускорились.

Внутренние данные министерства здравоохранения приводит Ран Резник в своей статье в "Исраэль а-Йом". За последние десятилетие количество бариатрических операций, проводимых в Израиле, сократилось с 9070 в 2014 году до 5935 в 2023 году, что говорит о снижении на 34,6%, в то время как численность населения и доля страдающих ожирением растут.

Минздрав отмечает, что около тысячи операций по уменьшению желудка – повторные операции, то есть, первая операция прошла с осложнениями и потребовалась корректирующая, или же пациент вернулся к прежнему весу, и ему потребовалась дополнительная операция.

Возрастной диапазон проходящих в Израиле бариатрические операции составляет от 18 до 76 лет, причем большинство оперируемых – еврейские и арабские женщины. У десятков перенесших операции по уменьшению желудка были осложнения после операции, и трое пациентов умерли в течение первых трех месяцев после операции.

По данным министерства здравоохранения, распространенность избыточного веса среди населения составляла в 2022 году 58,6% взрослого населения, что примерно на 1% выше, чем в 2018 году, и на 2,5% выше, чем в 2018 году. Доля людей, страдающих избыточным весом и ожирением, растет по мере снижения социально-экономического уровня населенного пункта.

Одной из важных причин уменьшения количества таких операций стало появление действенных лекарственных средств для лечения ожирения. Эти методы лечения предлагают нехирургическую альтернативу бариатрическим операциям, позволяющую достичь снижения примерно 20% массы тела. Однако инъекционные препараты для лечения ожирения пока доступны не всем: страховое покрытие их ограничено, а стоимость относительно высока.