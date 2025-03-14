Исследования показали, что брак утраивает риск ожирения у мужчин

По результатам нескольких исследований, вступление в брак увеличивает риск ожирения у мужчин, но не оказывает такого влияния на женщин.

Исследование, пока не опубликованное полностью, которое должно быть представлено в 2025 году на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания), показало, что женатые мужчины в 3,2 раза чаще страдают ожирением, чем неженатые, в то время как для замужних женщин риск ожирения не увеличивается, сообщает The Guardian.

Брак повышает вероятность избыточного веса на 62% у мужчин и только на 39% у женщин. Результаты были получены после исследования, проведенного в Китае в 2024 году, которое показало, что у мужчин индекс массы тела увеличивается в течение первых пяти лет брака из-за повышения потребления калорий и снижения физической активности.

Второе, ранее проведенное, исследование Университета Бата показало, что женатые мужчины в среднем весят на 1,4 кг больше, чем их неженатые сверстники. Результаты показали, что возраст также способствует увеличению веса: с каждым годом старения риск избыточного веса возрастает на 3% у мужчин и на 4% у женщин, а вероятность ожирения увеличивается на 4% у мужчин и на 6% у женщин.

Ученые предполагают, что основные причины ожирения могут заключаться в том, что одинокие мужчины, стремящиеся найти партнера, имеют более сильную мотивацию и прилагают больше усилий, чтобы поддерживать свою физическую форму, чем те, кто уже состоит в браке или продолжает быть женатым. Кроме того, люди, находящиеся в отношениях, могут питаться более регулярно и употреблять более калорийную пищу из-за социальных обязательств, которые возникают в браке.