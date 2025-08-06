Ваше сердце может стареть быстрее, чем вы

Ученые разработали новый калькулятор "сердечного возраста". Бесплатный калькулятор уже доступен онлайн. Результаты исследования были опубликованы в среду в журнале JAMA Cardiology. Исследователи считают, что знание своего "возраста сердца" может мотивировать людей вести более здоровый образ жизни и проходить лечение.

Ученые поясняют, что калькулятор построен на формулах PREVENT Американской кардиологической ассоциации, которые оценивают вероятность сердечных заболеваний в процентах. Для проверки нового метода определения возраста сердца исследователи применили его к данным 14 000 взрослых американцев в возрасте от 30 до 79 лет, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания с 2011 по 2020 годы.

При этом у участников на момент анализа не было диагностированных сердечных заболеваний.

В большинстве случаев физиологический возраст сердца оказался выше их фактического возраста.

Например, в исследовании средний возраст сердца у женщин составил 55,4 года, тогда как их средний хронологический возраст был 51,3 года.

Для мужчин результаты были еще менее обнадеживающими: средний возраст их сердца составил 56,7 года, тогда как средний хронологический возраст – 49,7 года.

Исследование также выявило, что почти у трети мужчин с средним или неполным образованием возраст сердца превышал их реальный возраст более чем на 10 лет.