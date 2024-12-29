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ИИ обнаруживает проблемы с сердцем до того, как у людей появятся симптомы

Исследования
Болезни сердца
ИИ
время публикации: 29 декабря 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:40
Инструмент ИИ обнаруживает проблемы с сердцем до того, как у людей появятся симптомы
AP Photo/Toby Talbot

Новый инструмент, использующий искусственный интеллект, может обнаруживать сердечные заболевания еще до появления симптомов, что поможет снизить риск инсультов.

Созданный учеными и врачами из Университета Лидс и учебных государственных больниц инструмент анализирует записи терапевтов, чтобы выявить "тревожные сигналы", которые могут указывать на риск развития фибрилляции предсердий (ФП) у пациента, сообщает BBC. Алгоритм был разработан на основе анонимных электронных медицинских данных более 2,1 миллиона человек и протестирован с использованием карт еще 10 миллионов пациентов Великобритании.

Инструмент оценивает риск на основе таких факторов, как возраст, пол, этническая принадлежность, а также наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний. Для людей, которые попадают в группу высокого риска, предлагается использовать портативный электрокардиограф (ЭКГ) для измерения сердечного ритма дважды в день в течение четырех недель, а также каждый раз, когда они ощущают учащенное сердцебиение. Если ЭКГ показывает признаки фибрилляции предсердий, лечащий врач пациента получает об этом уведомление.

Фибрилляция предсердий приводит к нерегулярному и часто слишком быстрому сердечному ритму. У некоторых ФП может проявляться в виде учащенного сердцебиения, головокружения, одышки и усталости. Однако у многих людей симптомы могут отсутствовать, и они даже не подозревают о том, что их сердечный ритм нарушен.

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