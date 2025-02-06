Пациент с неизлечимой болезнью "вылечился" после того, как ИИ нашел препарат для перепрофилирования

Пациент с неизлечимым иммунным заболеванием находится в ремиссии после того, как искусственный интеллект обнаружил лекарство, которое спасло ему жизнь.

Пациент, участвовавший в исследовании Пенсильванского университета, страдает идиопатической мультицентрической болезнью Кастлемана (ИМБК), заболеванием с низким уровнем выживаемости и ограниченным числом доступных методов лечения. Инструмент на основе искусственного интеллекта проанализировал 4000 уже существующих препаратов и выявил, что адалимумаб – моноклональное антитело, используемое для лечения таких заболеваний, как артрит и болезнь Крона, – может быть эффективным в случае участника исследования.

До начала эксперимента с адалимумабом пациент направлялся в хоспис, поскольку многочисленные методы лечения со временем оказались неэффективными. Однако после применения лекарства, которое ученые применили в лечении с помощью ИИ, мужчина уже два года находится в ремиссии.

Процесс применения уже существующего препарата для лечения заболеваний, отличных от тех, для которых он был изначально разработан, называется повторным использованием препарата. Несмотря на то, что разные заболевания могут проявляться по-разному – в симптомах, прогнозе или причинах – у них могут быть общие механизмы в организме, такие как схожие генетические мутации или молекулярные триггеры, что позволяет использовать один и тот же препарат для их лечения.

В будущем ученые, которые проводили исследование, намерены использовать возможности искусственного интеллекта для анализа огромных объемов данных с целью выявления уже одобренных препаратов, которые могут стать потенциальными средствами лечения для людей с редкими заболеваниями.