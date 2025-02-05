Утверждены ужесточения продажи опиоидов и послабления продажи стимуляторов

Парламентская комиссия по здравоохранению утвердила ряд инициированных министерством здравоохранения правил, призванных сократить распространенность опиоидной зависимости и сделать контроль над распространением опиоидных препаратов более эффективным. Параллельно с этим будут смягчены правила продажи препаратов для коррекции симптомов СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).

Министерство здравоохранения совместно с больничными кассами продвигает программу по сокращению использования опиоидов – препаратов, которые при неконтролируемом применении могут вызвать зависимость, – а также по предотвращению привыкания к этим лекарствам.

В соответствии с утвержденными парламентской комиссией по здравоохранению правилами, опиоидные препараты будут выдаваться только по электронным рецептам, что позволит усилить контроль за выдачей препаратов. Только в исключительных случаях будет выдаваться рукописный рецепт, причем на ограниченное количество препарата, чтобы обеспечить лечение тем, кто в нем нуждается.

Для усиления контроля за выдачей препаратов, облегчения текущей работы аптек и сокращения утечки опиоидов на нерегулируемый рынок, аптеки перейдут на работу через компьютеризированный интерфейс в отношении препаратов, определенных как "опасные вещества". Компьютеризированное управление, в отличие от нынешнего ручного управления, представляет собой значительное регуляторное послабление в требуемом управлении аптеками и позволит эффективный контроль и управление запасами опиоидных препаратов.

Будет предотвращена двойная выдача препаратов в аптеках: продающие опиоидные препараты аптеки будут видеть предыдущие выдачи этих лекарств, включая препараты, выданные по частным рецептам врачей частными аптеками, это позволит предотвратить двойную выдачу лекарств.

Частные и сетевые аптеки должны будут сообщать больничным кассам через компьютеризированный интерфейс о выдаче опиоидов, чтобы эта информация была внесена в медицинскую карту пациента в больничной кассе, и таким образом чтобы семейные врачи смогли координировать медикаментозное лечение пациентов.

При этом будут введены послабления для пациентов, по рецепту врача принимающих стимуляторы для коррекции симптомов СДВГ: эти препараты можно будет приобрести в количестве, достаточном на два месяца, вместо одного, как это принято до сих пор.