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Здоровье

Вирус герпеса связан с болезнью Альцгеймера

Исследования
время публикации: 06 января 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 12:46
Вирус герпеса 1 типа под микроскопом
Wikipedia.org. Фото: CDC/Dr. Erskine Palmer

Ученые обнаружили неожиданную связь между болезнью Альцгеймера и вирусом герпеса первого типа (ВПГ-1), что указывает на возможную роль вирусных проявлений в развитии заболевания.

Группа ученых из Питтсбургского Университета обнаружила в образцах мозга пациентов с болезнью Альцгеймера белковые структуры, связанные с вирусом герпеса 1 типа. При этом значительное количество этих вирусных белков оказалось сосредоточено в тех же областях, где присутствуют клубки фосфорилированного тау – характерный маркер патологии при болезни Альцгеймера. Особенно выражена эта связь в участках мозга, наиболее подверженных поражению на разных этапах развития заболевания.

Эксперименты на миниатюрных моделях человеческого мозга, выращенных в чашке Петри, показали, что инфекция HSV-1 способна влиять на уровни белка тау и регулировать его функцию. Этот механизм, вероятно, выполняет защитную роль, помогая снизить гибель человеческих нейронов после инфекции.

Ученые пришли к выводу, что тау белок изначально может защищать мозг от вируса, но со временем способен способствовать его повреждению. Эти выводы открывают перспективы разработки новых методов лечения, направленных на борьбу с инфекциями и регулирование иммунного ответа мозга.

Здоровье
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