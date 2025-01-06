Вирус герпеса связан с болезнью Альцгеймера

Ученые обнаружили неожиданную связь между болезнью Альцгеймера и вирусом герпеса первого типа (ВПГ-1), что указывает на возможную роль вирусных проявлений в развитии заболевания.

Группа ученых из Питтсбургского Университета обнаружила в образцах мозга пациентов с болезнью Альцгеймера белковые структуры, связанные с вирусом герпеса 1 типа. При этом значительное количество этих вирусных белков оказалось сосредоточено в тех же областях, где присутствуют клубки фосфорилированного тау – характерный маркер патологии при болезни Альцгеймера. Особенно выражена эта связь в участках мозга, наиболее подверженных поражению на разных этапах развития заболевания.

Эксперименты на миниатюрных моделях человеческого мозга, выращенных в чашке Петри, показали, что инфекция HSV-1 способна влиять на уровни белка тау и регулировать его функцию. Этот механизм, вероятно, выполняет защитную роль, помогая снизить гибель человеческих нейронов после инфекции.

Ученые пришли к выводу, что тау белок изначально может защищать мозг от вируса, но со временем способен способствовать его повреждению. Эти выводы открывают перспективы разработки новых методов лечения, направленных на борьбу с инфекциями и регулирование иммунного ответа мозга.