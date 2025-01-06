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Здоровье

Минздрав и профсоюз врачей согласовали реформу медицинского образования

Минздрав
Медицина
Высшее образование
время публикации: 06 января 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 07:26
Минздрав и профсоюз врачей согласовали реформу медицинского образования
Hadas Parush/Flash90

Министерство здравоохранения и профсоюз врачей объявили о достижении согласия по поводу изменений в системе медицинского образования. Формальное соглашение о реформе должно быть подписано в ближайшие дни.

В рамках соглашения полномочия по контролю над подготовкой врачей останутся в руках профсоюза.

При этом профсоюз и минздрав согласуют список стран, врачи из которых смогут начинать работать в Израиле с автоматическим признанием их дипломов врача и врача-специалиста.

Профсоюз уступил требованию минздрава, и работа в поликлиниках будет включена в стажировку врачей в сферах психиатрии, детской психиатрии, ортопедии, гинекологии, педиатрии и гериатрии. Взамен больницы получат дополнительно 250 ставок врачей.

Стороны совместно рассмотрят механизм сокращения стажировки студентов медицинских факультетов. Израильских студентов, обучающихся за границей, будут возвращать на стажировку в Израиль после пятого курса, а не после шестого.

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