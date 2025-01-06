Минздрав и профсоюз врачей согласовали реформу медицинского образования

Министерство здравоохранения и профсоюз врачей объявили о достижении согласия по поводу изменений в системе медицинского образования. Формальное соглашение о реформе должно быть подписано в ближайшие дни.

В рамках соглашения полномочия по контролю над подготовкой врачей останутся в руках профсоюза.

При этом профсоюз и минздрав согласуют список стран, врачи из которых смогут начинать работать в Израиле с автоматическим признанием их дипломов врача и врача-специалиста.

Профсоюз уступил требованию минздрава, и работа в поликлиниках будет включена в стажировку врачей в сферах психиатрии, детской психиатрии, ортопедии, гинекологии, педиатрии и гериатрии. Взамен больницы получат дополнительно 250 ставок врачей.

Стороны совместно рассмотрят механизм сокращения стажировки студентов медицинских факультетов. Израильских студентов, обучающихся за границей, будут возвращать на стажировку в Израиль после пятого курса, а не после шестого.