"Темпо" отзывает из продажи воду San Benedetto из-за нехарактерного привкуса

Компания "Темпо Машкаот" призывает вернуть минеральную воду и газированную минеральную воду марки San Benedetto из определенных партий в связи с жалобами потребителей на нехарактерный привкус продукта.

Речь идет о газированной воде в пластиковых бутылках емкостью полтора литра, штрих-код 7290005896620, номер партии LA4249U со сроком годности до 05.09.25; о минеральной воде в спортивных бутылках емкостью 750 мл, штрих-код 8001620018248, номера партий от 1400 LA4249L до 1800 LA4249L со сроком годности до 07.03.26.

Производитель товара итальянская компания San Benedetto, импортер – "Темпо Машкаот". Потребителей просят не употреблять вышеупомяную продукцию, компания выясняет причину неисправности.

По согласованию с минздравом "Темпо" отзывает товар из магазинов. Любой, кто приобрел воду с указанными выше маркировками, может обратиться в службу поддержки клиентов по телефону 1-800-300-370 и получить замену.