МАДА напоминает об основных источниках опасности в праздничные дни

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" проведет октябрьские праздники в состоянии повышенной готовности, и в наших силах сделать так, чтобы сократить количество несчастных случаев, с которыми зачастую приходится сталкиваться медикам в праздничные дни. МАДА публикует несколько рекомендаций, которые помогут обратить внимание на самые критичные моменты.

– МАДА просит прихожан синагог уделять особое внимание детям и малышам, присматривая за ними во время молитвы. Ежегодно бригады "Маген Давид Адом" вызывают для оказания помощи детям, получившим травмы в синагогах или в окрестностях синагоги во время игры в местах, не предназначенных для детей и не оборудованных для детских игр.

– Субботние обогреватели ("платат шабат") и плиты с кастрюлями с кипящими жидкостями следует держать в недоступном для детей месте и не пускать детей на кухню, где готовится пища. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра.

– Чистите рыбу к празднику? Обратите внимание, что инфекционные заболевания нередко происходят из-за рыбных костей в традиционных праздничных блюдах и во время их приготовления. Такие инфекции требуют медицинского лечения, часто с применением антибиотиков. Если произошел несчастный случай, позвоните на горячую линию МАДА по телефону 101 и выполняйте инструкции диспетчера до прибытия бригады МАДА.

– Не рекомендуется давать подаваемую на праздничный стол рыбу детям до пятилетнего возраста. В рыбе могут оказаться кости, которые не видны. Детям старше пяти лет и взрослым с проблемами глотания следует тщательно перебрать рыбу и удалить кости.

– Не оставляйте детей в закрытой машине даже на несколько минут. Во время подготовки к празднованию проследите, что все дети вышли из машины. Обязательно запирайте транспортные средства на парковках, чтобы дети не залезли в машину поиграть и случайно не заперлись в ней.

– Если дети купаются в море или в бассейне, обязательно проследите за тем, чтобы рядом с ними постоянно находился ответственный взрослый, который присматривает за детьми.

– Необходимо убедиться, что в каждом месте, куда вы отправляетесь, есть бомбоубежище, защищенная комната или другое укрепленное пространство. Подчиняйтесь инструкциям Управления тылом и в случае тревоги обязательно уходите в защищенное пространство, как минимум, на 10 минут. Это спасает жизни.