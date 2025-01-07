Из-за бактериального загрязнения запрещено купание на нескольких пляжах Ашдода
время публикации: 07 января 2025 г., 17:06 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 17:06
Министерство здравоохранения сообщает о запрете на купание на нескольких пляжах в Ашдоде из-за повышенного содержания бактерий в воде. Речь идет о пляжа Мей-Ами, Ораним, Лидо и Кештот в Ашдоде. Указанные пляжи закрыты для купания в течение зимнего сезона.
Минздрав обновляет запрет в связи с получением аномальных результатов бактериологических проб воды на этих пляжах.
В министерстве здравоохранения напоминают, что купание разрешается только на официально признанных пляжах, действующих в течение зимнего сезона.
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