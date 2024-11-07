Исследование: после отказа от курения может понадобиться до 25 лет, чтобы организм восстановился

Исследователи из Южной Кореи усомнились в идее, что организм быстро очищается после долгих лет курения. Ученые выяснили, сколько нужно времени, чтобы сердечно-сосудистая система восстановилась.

Сын Ён Шин, доктор философии из больницы Ансан при Корейском университете, со своими коллегами провел исследование с участием 5,3 миллионов бывших курильщиков, чтобы изучить фазу восстановления сердца после того, как человек бросает курить. За участниками наблюдали в течение четырех лет, и их состояние здоровья, включая сердечные приступы, инсульты и сердечную недостаточность, фиксировалось. Их история курения и количество сигарет в день, когда они бросали курить, также учитывались.

Результаты показали, что восстановление организма от курения зависит от индивидуальных особенностей. Некоторые участники начали замечать улучшение в течение года, а другим понадобятся еще десятилетия. Проведенное исследование было сосредоточено на "пачко-годах" курения. "Пачко-год" рассчитывается путем умножения количества пачек, выкуренных человеком, на количество лет курения.