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Исследование: после отказа от курения может понадобиться до 25 лет, чтобы организм восстановился

время публикации: 07 ноября 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 12:49
Исследование: после отказа от курения может понадобиться до 25 лет, чтобы организм восстановился
AP Photo/Felipe Dana

Исследователи из Южной Кореи усомнились в идее, что организм быстро очищается после долгих лет курения. Ученые выяснили, сколько нужно времени, чтобы сердечно-сосудистая система восстановилась.

Сын Ён Шин, доктор философии из больницы Ансан при Корейском университете, со своими коллегами провел исследование с участием 5,3 миллионов бывших курильщиков, чтобы изучить фазу восстановления сердца после того, как человек бросает курить. За участниками наблюдали в течение четырех лет, и их состояние здоровья, включая сердечные приступы, инсульты и сердечную недостаточность, фиксировалось. Их история курения и количество сигарет в день, когда они бросали курить, также учитывались.

Результаты показали, что восстановление организма от курения зависит от индивидуальных особенностей. Некоторые участники начали замечать улучшение в течение года, а другим понадобятся еще десятилетия. Проведенное исследование было сосредоточено на "пачко-годах" курения. "Пачко-год" рассчитывается путем умножения количества пачек, выкуренных человеком, на количество лет курения.

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