Травма головы может активировать скрытые вирусы

Обнаружены механизмы, которые могут объяснить связь между травмами головы, сотрясениями и развитием нейродегенеративных заболеваний.

Группа ученых из Университета Тафтса и Оксфорда выявила механизмы, которые раскрывают связь между травмами головы и развитием таких патологий, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Они обнаружили, что в мозге большинства людей скрываются латентные вирусы, которые могут активироваться после удара, вызывая воспаление и повреждения, накапливающиеся в течение месяцев или даже лет.

Ученые поместили маленькую 3D-модель человеческого мозга в пластиковую оболочку, которая располагалась на пружинящей платформе. Внутри этого полимерного черепа находился шар из живой мозговой ткани, плававший в теплом соленом растворе, а его нейроны обменивались сигналами в темноте. Затем поршень ударил по платформе, подбрасывая ее вперед и назад, заставляя мини-мозг покачиваться.

Через несколько дней, когда команда исследовала повреждения, она обнаружила, что в части мозгоподобной ткани была скрытая инфекция вируса герпеса. Удар поршня, имитирующий сотрясение, активировал этот вирус. В ткани обнаружили значительные воспаления, недавно образовавшиеся бляшки из липких амилоидных белков, а также умирающие нейроны – типичные признаки болезни Альцгеймера. В то же время, ткань мозга без инфекции восстановилась после сотрясения, показав лишь незначительное воспаление.

Ученые предполагают, что результаты их исследования указывают на то, что сотрясение мозга, которое часто происходит, например, у спортсменов, военнослужащих может активировать скрытые инфекции, что потенциально способствует развитию болезни Альцгеймера в зрелом возрасте. Результаты также дают основу для предположений, что применения противовирусных препаратов возможно в качестве потенциального метода ранней профилактики после черепно-мозговой травмы.