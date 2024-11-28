Удар головой в футболе вредит мозгу намного сильнее, чем считалось ранее. Результаты исследования

Новое исследование показало, что удар головой во время игры в футбол повреждает области мозга.

Чтобы выяснить, как повторяющиеся удары воздействуют на мозг, американские ученые проанализировали МРТ-снимки 352 любителей футбола в возрасте от 18 до 53 лет, включая мужчин и женщин. Для сравнения они также изучили МРТ-снимки мозга 77 спортсменов, занимающихся бесконтактными видами спорта, такими как бег.

Результаты показали, что у футболистов, часто использующих голову для удара по мячу, обнаружены аномалии в белом веществе мозга, расположенном рядом с бороздами – глубокими впадинами на поверхности мозга. Обычно подобные изменения характерны после тяжелых травм головы. Наиболее выраженные аномалии наблюдались в лобной доле, которая чаще всего страдает при травмах и особенно подвержена повреждениям при игре головой. Кроме того, чем чаще игроки выполняли удары головой, тем слабее у них были способности к вербальному обучению.

Особенно примечательным ученым показался факт, что большинство футболистов, участвовавших в исследовании, никогда не получали сотрясения мозга или черепно-мозговую травму. Это говорит о том, что продолжающие удары головой, которые не приводят к серьезным травмам, все равно оказывают негативное влияние на мозг.

Выводы этого исследования имеют значение и для других контактных видов спорта, связанных с травмами головы – например, бокс и другие виды контактных единоборств. Ученые акцентируют внимание на необходимости осведомленности о рисках повторяющихся ударов головой и их возможных долгосрочных негативных последствиях для здоровья мозга.