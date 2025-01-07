Минздрав предупреждает: в Ашкелоне обнаружены погибшие от птичьего гриппа птицы

Во вторник, 7 января, в озере эко-парка в Ашкелоне были обнаружены мертвые птицы. Лабораторное исследование показало, что птицы были заражены птичьим гриппом штамма H5N1 – как правило, этот вирус поражает животных, но в редких случаях он может заразить и людей.

Бюро здравоохранения ("лишкат бриют") Ашкелона проводит эпидемиологическое расследование для выявления контактировавших с птицами людей и предоставления им профилактического лечения.

Минздрав обращается к тем, кто контактировал с птицами в парке или в окрестностях самого озера – гладил, кормил из рук, играл – с просьбой позвонить в бюро здравоохранения Ашкелона по телефону 08-6745809 для оценки необходимости профилактического лечения.

В качестве меры предосторожности министерство здравоохранения и министерство сельского хозяйства приняли решение закрыть парк для дальнейшего уведомления, чтобы выяснить масштабы заражения.