Выявлены гендерные различия в реакции мозга на стресс

Стрессовые события в жизни могут негативно сказываться на состоянии мозга. К таким выводам пришли ученые Барселонского института глобального здравоохранения. Работа, опубликованная в журнале Neurology, также показала, что реакция мозга на стрессовые события зависит от пола и уровня образования. Исследование включало 1200 участников, никто из которых не имел когнитивных нарушений, но большинство из них имели семейную предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Известно, что при болезни Альцгеймера изменения в мозге начинаются задолго до появления симптомов. Среди ранних признаков – сниженное соотношение белка амилоида бета 42/40, указывающее на его накопление в мозге, а также повышенные уровни белков фосфорилированного тау и нейрогранина, связанных с повреждением и утратой связей между нейронами.

Исследование показало, что стресс, связанный с потерей партнера оказался связан с изменениями биомаркеров: сниженным соотношением амилоида бета 42/40 (особенно у мужчин), а также повышенными уровнями фосфорилированного тау и нейрогранина (более выраженными у женщин). Эти изменения были наиболее заметны у людей с низким уровнем образования. В свою очередь, безработица и финансовые потери коррелировали с уменьшением объема серого вещества в участках мозга, отвечающих за эмоции и когнитивный контроль. Эти эффекты также различались по полу: у мужчин сильнее отражалась безработица, а у женщин – финансовые трудности.

Ранее та же исследовательская группа уже установила, что стрессовые события в среднем возрасте могут повышать риск развития болезни Альцгеймера. Однако частота и последствия таких событий зависят от социальных факторов, включая пол и уровень образования: женщины и люди с низким образованием сталкиваются со стрессом чаще, и именно среди них болезнь Альцгеймера встречается наиболее часто. Также было выявлено, что разные виды стресса по-разному воздействуют на мужчин и женщин.