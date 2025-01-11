Половые различия в структуре мозга присутствуют при рождении

Исследования показали, что гендерные различия в структуре мозга проявляются с самого рождения.

Группа ученых из Центра исследований аутизма при Кембриджском университете изучила, существуют ли различия в мозге мужчин и женщин сразу после рождения. Исследователи проанализировали данные проекта Developing Human Connectome, в рамках которого младенцам проводили МРТ-сканирование мозга вскоре после рождения. С учетом того, что в исследовании участвовали более 500 новорожденных, выборка оказалась достаточно большой для выявления половых различий.

Команда из Кембриджа установила, что в среднем мозг мальчиков был значительно больше, чем у девочек, даже с учетом различий в весе при рождении. Рассматривая эту разницу в общем объеме мозга, исследователи обнаружили, что у девочек, в среднем, больший объем серого вещества в областях, отвечающих за память и эмоциональную регуляцию. У мальчиков же, в свою очередь, был более выраженный объем серого вещества в областях, связанных с сенсорной обработкой и контролем движений.

Исследователи утверждают, что эти различия не указывают на то, что мозг мужчин или женщин "лучше". Это просто пример нейроразнообразия. Ученые также заявляют, что учли в исследовании такие дополнительные факторы, как вес при рождении, чтобы убедиться, что выявленные различия касаются только структуры мозга, а не обусловлены общими различиями в размерах между полами.