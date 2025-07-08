Израильский стартап разрабатывает технологию быстрой персонифицированной диагностики рака

Стартап Imagene AI в сотрудничестве с компанией Oracle разработала ИИ-модель, которая многократно ускоряет процесс постановки диагноза. Стартап уже привлек $45 миллионов.

В основе решения, предложенного Imagene AI, лежит мультимодальная ИИ-модель с 1,1 миллиарда параметров, которая объединяет данные изображений биопсий, геномную информацию и клинические данные пациентов. Система способна анализировать сложные тканевые паттерны и давать практические рекомендации.

Главное достижение Imagene AI заключается в скорости диагностики. Новая платформа CanvOI может диагностировать высокую вероятность рака всего за несколько минут, в то время как традиционные методы молекулярного секвенирования требуют нескольких недель. Это позволяет врачам значительно быстрее назначать персонализированное лечение и применять точную целевую терапию.

Oracle играет ключевую роль не только как инвестор, но и как технологический партнер. Компания предоставляет мощную облачную инфраструктуру OCI, включая специализированные суперкластеры с тысячами GPU для обработки массивов медицинских данных. ИИ-модель Imagene была обучена на более чем 630 000 изображений тканей из более чем 100 медицинских учреждений и охватывает свыше 40 типов органов и тканей.

Система уже внедрена в 20 медицинских центрах и лабораториях по всему миру, включая крупнейшие фармацевтические компании. В Израиле технология уже используется в ведущих медицинских центрах, включая "Ихилов" и "Шиба".

"Способность Imagene AI объединить визуализацию, геномику и клинические данные в единой базовой модели - это именно тот прорыв, который, как мы считаем, будет определять следующее поколение лекарств и диагностики", - отмечает основатель Oracle Ларри Эллисон.

Как сообщает "Глобс", Imagene AI завершила новый раунд финансирования в размере $23 миллионов и довела общий объем привлеченных средств до $45 миллионов.