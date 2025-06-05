Минздрав: у донора спермы выявлена генная мутация, повышающая риск развития рака

Министерство здравоохранения сообщило, что у недавно скончавшегося мужчины, который в период с 1974 по 1985 год был донором спермы, обнаружен синдром Линча, наследственное заболевание, связанное с повышенным риском развития различных видов рака.

Телеканал "Кан-11" передал, что в период, когда мужчина был донором, не существовало строгого контроля, процедуры ЭКО проводились в различных клиниках по лечению бесплодия при сохранении полной конфиденциальности данных донора, и министерству здравоохранения не известно, сколько детей появилось на свет в результате этого донорства.

Существует высокий риск того, что дети донора могут быть носителями генной мутации, от 70% до 80% носителей гена могут заболеть раком толстой кишки, от 50% до 70% раком матки, около 12% – раком яичников.

Министерство здравоохранения призывает всех, кто родился в указанный период от донора спермы в центре Израиля, обратиться в Центр генетики и пройти проверку на синдром Линча. Минздрав также рекомендует женщинам, которые проходили в период с 1974 по 1985 год процедуру ЭКО и дети которых не знают об этом, рассказать им и рекомендовать обратиться в генетическую лабораторию.

Тест, который рекомендуется пройти, стоит 633 шекеля, и он не входит в "медицинскую корзину". В случае положительного результата, носитель гена будет иметь право на лечение и необходимые проверки, субсидируемые больничной кассой.