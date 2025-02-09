В мире рождается больше близнецов, несмотря на общий спад рождаемости

Статистика рождаемости падает во всем мире, тем не менее количество близнецов и тройняшек, которые появляются на свет, никогда прежде не было таким высоким.

Исследования прогнозируют, что количество близнецов будет продолжать расти. Ранее число близнецов снижалось пропорционально общему уровню рождаемости. Ученые считают, что есть несколько причин этого явления, и основными факторами являются социальные изменения, такие как поздняя беременность и более широкое применение методов лечения бесплодия.

Согласно данным из Англии и Уэльса за 2023 год, среди женщин младше 20 лет один случай многоплодной беременности приходится на 2000, тогда как у женщин в возрасте 35-39 лет этот показатель составляет один случай на 57. Недавнее исследование, охватывающее страны с низким уровнем дохода, предсказало увеличение числа многоплодных беременностей в период с 2050 по 2100 год. Исследователи связывают эти прогнозы с тенденцией к более позднему материнству в таких странах.

На заре лечения бесплодия в 1990-х и 2000-х годах было принято решение помещать более одного эмбриона за раз, чтобы увеличить шансы на успешную беременность. Тогда частота многоплодных беременностей из-за лечения достигала 28%, по сравнению с 1-2% при естественном зачатии. Однако сегодня лечение бесплодия ищут больше людей, чем когда-либо. В 1991 году в Великобритании было проведено около 6700 циклов ЭКО, а в 2021 году, для сравнения – уже 76000. Решение помещать несколько эмбрионов привело к серьезному увеличению многоплодных беременностей.

Рождение двойняшек и тройняшек – несомненная радость для родителей, считают ученые. Однако нужно учитывать, что такие роды могут приносить и много трудностей, в том числе экономических. Уровень мертворождения среди близнецов почти в два раза выше, чем при одноплодной беременности, а уровень неонатальной смертности – в три раза выше. Преждевременные роды происходят у 60% близнецов и почти у всех тройняшек и более. Такие дети часто требуют неонатального ухода.