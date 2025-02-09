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За 48 часов в больнице "Шнайдер" провели семь операций по трансплантации органов детям

Больничные кассы
Больницы
Трансплантация
время публикации: 09 февраля 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 15:18
За 48 часов в больнице "Шнайдер" провели семь операций по трансплантации органов детям
Hadas Parush/Flash90

Целую серию трансплантаций провели специалисты детского медицинского центра "Шнайдер" в Петах-Тикве, в течение 48 часов пересадив органы семерым детям в возрасте от трех до 14 лет и подарив им жизнь заново.

Как сообщает в воскресенье, 9 февраля, Walla, в медцентре "Шнайдер" больничной кассы "Клалит" провели, по сути, два марафона по трансплантации – в рамках первого была проведена пересадка печени 11-летней девочке, пересадка почек девочкам в возрасте 10 и 11 лет, и сложная операция по пересадке сердца и легких спасла жизнь 14-летней девушке.

Во втором "марафоне" была проведена пересадка печени трехлетнему мальчику и пересадка почек детям в возрасте четырех и пяти лет. Врачи больницы "Шнайдер" выступили с выражением огромной благодарности осиротевшим семьям, пожертвовавшим органы своих погибших близких для спасения жизней.

С начала 2025 года в медицинском центре "Шнайдер" было проведено 11 операций по трансплантации органов.

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