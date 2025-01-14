Уровень рождаемости может расти при высоком уровне развития страны

Ученые Института Макса Планка (Германия) продемонстрировали, что рост показателей развития страны не обязательно приводит к падению рождаемости.

С середины 1960-х годов в среднем по миру уровень рождаемости, то есть количество детей на одну женщину детородного возраста, постоянно снижается. Для простого воспроизводства (восполнения убыли) населения необходим уровень рождаемости более 2,1, то есть немного больше в среднем, чем двое детей у одной женщины. Во всех европейских странах и развитых азиатских странах уровень рождаемости давно упал ниже этого уровня, и продолжает снижаться. Но среди высокоразвитых стран есть два исключения – это Израиль и США. Но если в Израиле согласно демографическим прогнозам уровень рождаемости останется выше простого воспроизводства, по крайней мере, до конца XXI века, в США ситуация более сложная.

Демографы из Института Макса Планка (Германия) проанализировали динамику изменения рождаемости во всем штатах США и сравнили ее с графиками, показывающими: индикатор качества человеческой жизни, индекс развития человеческого потенциала и продолжительность жизни, за период с 1969 по 2018 годы. Все три показателя, характеризующие положительную динамику развития страны, в течении этого периода постоянно росли. Всюду в развитых странах (кроме оговоренных исключений) рост этих показателей ведет к падению рождаемости.

Работа опубликована в журнале Demography.

В 1970-х годах уровень рождаемости в США резко упал, но примерно с конца 1980-х он выровнялся и даже начал понемногу расти. Это противоречит представлениям, что рост качества жизни и человеческого потенциала обязательно приводит к снижению рождаемости. Но после кризиса 2008-2010 годов уровень рождаемости снова начал падать. Несмотря на это падение ученые делают довольно оптимистический вывод.

"Некоторые страны, такие как Венгрия и Южная Корея, недавно приняли политику, направленную на развитие традиционных семейных структур. Но эта политика пока не оказывает заметного влияния на уровень рождаемости. Наше исследование показывает, что политика, способствующая развитию человеческого потенциала, экономической стабильности и гендерному равенству, может эффективно стимулировать рождаемость в долгосрочной перспективе", – считает руководитель исследования Хенрик Шуберт.