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Здоровье

Минздрав предупреждает: не рекомендуется употреблять хлеб бренда "Ханука Плюс"

Минздрав
время публикации: 08 января 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 13:44

Хлебозавод "Ханука плюс", расположенный в Ашкелоне, отзывает из продажи все виды хлебобулочных изделий и призывает потребителей, уже купивших их, не употреблять их в пищу. В ходе проверки, проведенной Службой контроля качества продуктов питания бюро здравоохранения Ашкелона было обнаружено, что завод производил продукцию в неудовлетворительных санитарных условиях и во время проведения ремонтных работ на предприятии.

Из-за опасений относительно безопасности продукции для потребителей администрация предприятия (завод Э.Ш.Л - מפעל ע.ש.ל) призывает людей не употреблять в пищу весь хлеб производства завода всех дат изготовления.

Подчеркивается, что речь идет обо всех видах хлебобулочных изделий бренда "Ханука Плюс", производитель - завод Э.Ш.Л., расположенный по адресу ул. А-Таасия 29, Ашкелон.

По согласованию с министерством здравоохранения, производитель занимается сбором продукции из торговых точек. Если вы уже приобрели хлеб вышеназванного производителя, рекомендуется вернуть его обратно в магазин.

Телефон для вопросов и разъяснений: 052-9690700.

Здоровье
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