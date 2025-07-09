ИИ-инструмент определяет инфекции после операций по фотографиям пациентов

Ученые из клиники Мейо (США) создали систему искусственного интеллекта, которая может распознавать инфекции в послеоперационных ранах, анализируя фотографии, сделанные самими пациентами. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Surgery, технология основана на многоступенчатом конвейерном подходе, разработанном на основе анализа более 20 000 изображений от свыше 6000 пациентов, лечившихся в девяти отделениях клиники Мейо.

ИИ-система была обучена выполнять три задачи: сначала она определяет, действительно ли на присланной фотографии изображен хирургический шов, затем проверяет, насколько снимок качественный, и в завершение анализирует рану на наличие признаков инфекции. Модель функционирует в два этапа: сначала она проверяет, присутствует ли на изображении хирургический разрез. Если разрез подтверждается, система переходит к оценке раны на наличие признаков инфекции.

Точность в обнаружении разреза достигла 94%, а показатель AUC (Area Under the Curve) при выявлении инфекций составил 0,81. Важно отметить, что модель демонстрировала устойчиво высокую эффективность среди пациентов с различным демографическим фоном, что помогло снизить опасения по поводу возможных предвзятостей в ее работе. Команда разработчиков надеется, что эта технология станет полезной для пациентов, проходящих восстановление после операции в домашних условиях. После дополнительной проверки ее можно будет применять как первичный скрининговый инструмент, позволяющий вовремя информировать врачей о подозрительных ранах, требующих внимания.