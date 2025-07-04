ИИ отслеживает выражения лица для выявления ПТСР у детей

Междисциплинарная команда из Школы социальной работы Университета Южной Флориды и Колледжа искусственного интеллекта, кибербезопасности и вычислительной техники Беллини, разработала систему, предлагающую объективный и доступный способ оценки. В исследовании, опубликованном в журнале Pattern Recognition Letters, впервые применяется контекстно-зависимая классификация посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с использованием подхода, полностью сохраняющего конфиденциальность данных.

Обычные методы выявления ПТСР у молодежи в основном основаны на клинических интервью и анкетах с самоотчетом, результаты которых могут искажаться из-за возрастных особенностей, эмоционального избегания или языковых трудностей. Разработанная командой USF система стремится минимизировать субъективность, сосредотачиваясь на тончайших движениях лицевых мышц, зафиксированных во время терапевтических сессий. Вместо анализа обычного видео искусственный интеллект обрабатывает обезличенные данные, такие как направление взгляда, движение головы и расположение черт лица. Личная информация удаляется, а система оценивает мимику в различных ситуациях общения – например, с родителями или медицинскими специалистами.

Чтобы создать систему, исследователи проанализировали видеозаписи 18 терапевтических сессий, где дети делились своими эмоциональными переживаниями. Каждый участник предоставил более 100 минут видео – около 185 000 кадров на одну сессию. Модели искусственного интеллекта использовали эти данные для выявления характерных лицевых движений, связанных с симптомами ПТСР.

Результаты показали, что у детей с ПТСР наблюдаются специфические, отличимые мимические паттерны. Кроме того, система выявила, что выражения эмоций были более выраженными во время бесед с клиницистом, чем при общении с родителями. Это соответствует психологическим данным, указывающим на то, что дети склонны быть более открытыми с терапевтами и, напротив, могут сдерживать свои чувства в присутствии родителей.