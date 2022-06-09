Новая волна эпидемии коронавируса в Израиле: около 23 тыс. зараженных, индекс 1,3, карантинные меры могут быть ужесточены

В четверг, 9 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В минздраве заявляют о начале седьмой волны эпидемии. Карантинные меры могут быть вскоре ужесточены. Хотя пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4167366 случаев заражения коронавирусом.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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За последние сутки проведены 23475 тестов. В 22% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 22587 человек (+3366 за сутки).

10867 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

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332 (+7 за сутки) заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 88 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-1 за сутки), 24 (+6 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,28.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 90% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 9 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6710133 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6141598 человек (66% населения страны). 4495241 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 814131 человек (9% населения страны).

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В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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8 июня группа специалистов по борьбе с эпидемиями провела голосование по вопросу о дальнейшей вакцинации населения против коронавируса. Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

Отмена карантинных мер

Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- международные авиарейсы (отменено с 24 мая);

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

С 3 июня отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.