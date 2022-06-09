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    Здоровье

    Новая волна эпидемии коронавируса в Израиле: около 23 тыс. зараженных, индекс 1,3, карантинные меры могут быть ужесточены

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    Новая волна эпидемии коронавируса в Израиле: около 23 тыс. зараженных, индекс 1,3, карантинные меры могут быть ужесточены
    Olivier Fitoussi/Flash90

    В четверг, 9 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В минздраве заявляют о начале седьмой волны эпидемии. Карантинные меры могут быть вскоре ужесточены. Хотя пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте.

    В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4167366 случаев заражения коронавирусом.

    Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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    За последние сутки проведены 23475 тестов. В 22% случаев выявлялся коронавирус.

    В настоящий момент заражены 22587 человек (+3366 за сутки).

    10867 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

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    332 (+7 за сутки) заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

    Состояние 88 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-1 за сутки), 24 (+6 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

    Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,28.

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    Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 90% тяжелобольных старше 60 лет.

    Вакцинация

    По данным минздрава Израиля на 9 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6710133 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6141598 человек (66% населения страны). 4495241 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 814131 человек (9% населения страны).

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    В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

    Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

    Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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    8 июня группа специалистов по борьбе с эпидемиями провела голосование по вопросу о дальнейшей вакцинации населения против коронавируса. Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

    Отмена карантинных мер

    Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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    Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
    - больницы, поликлиники и аптеки;
    - организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
    - учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
    - международные авиарейсы (отменено с 24 мая);
    - также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

    Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

    С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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    При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

    С 3 июня отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

    В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 9 Июня 2022
    Гендиректор минздрава: ношение масок пока останется на усмотрение населения
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 8 Июня 2022
    Исследование "Шибы" и минздрава показало низкую эффективность вакцины против новых штаммов COVID-19
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 8 Июня 2022
    Эпидемия коронавируса в Израиле: специалисты рекомендуют возвращение к масочному режиму
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 8 Июня 2022
    Глава правительства проведет совещание со специалистами минздрава
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