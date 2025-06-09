Отчет минздрава: 7 октября заметно повлияло на среднюю продолжительность жизни в стране

Министерство здравоохранения опубликовало отчет о доступности медицинских услуг в центральных городах и на периферии, а также о доступности медицинской помощи для разных секторов израильского общества.

В отчете проанализированы данные за 2023 год, он указывает ключевые показатели ситуации в сфере здравоохранения с упоминанием среднего по стране значения, наивысшего, самого низкого и сравнительного – по сравнению со странами OECD. Существенное влияние на показатели оказала и война, начавшаяся 7 октября 2023 года: по всей видимости, еще более заметным будет влияние войны на данные 2024 года.

В соответствии с отчетом, средняя продолжительность жизни в Израиле в 2023 году составляла 83,8 года, однако с учетом убитых 7 октября и погибших в войне "Железные мечи", начиная с "черной субботы" и до конца 2023 года, средняя продолжительность жизни составила в 2023 году 83,3 года. Этот показатель все еще выше, чем до пандемии коронавируса в 2019 году (82,9 года).

Самой высокой была продолжительность жизни у еврейских женщин и женщин категории "другие" (85,8 лет). Мужчины этих категорий живут, в среднем, до 82,4 лет. Самой низкой была продолжительность жизни арабских мужчин – 78,2 лет. Арабские женщины живут, в среднем, до 83,2 лет.

При этом есть различия, связанные с местом проживания: в Иудее и Самарии продолжительность жизни наиболее высокая (84,4 года), жители центра страны живут до 84,2 лет, жители севера Израиля – до 81,9 года, и жители юга Израиля живут, в среднем, до 81,6 года.

Уровень смертности среди арабов в 2023 году составлял 5,1 смерти на 1000 человек населения, среди евреев и "других" – 4,3 смерти на 1000 человек. В уровень смертности включены 1250 военнослужащих и гражданских, погибших с "черной субботы".

Уровень младенческой смертности в Израиле ниже, чем в среднем по странам OECD и составляет 3,7 случая на каждые 1000 живорожденных. При этом среди арабов уровень младенческой смертности составляет 5,2 случая на каждую 1000 родов, а среди евреев – 1,2 случая на 1000 родов.

В разбросе по месту проживания наивысший уровень младенческой смертности в арабском секторе в Южном округе – 9,2 случая на 1000 родов (среди младенцев-евреев умирают 2,3 на каждую 1000 родившихся). В Иудее и Самарии уровень младенческой смертности в еврейском секторе составляет 2,2 случая на 1000 родов (арабские населенные пункты Иудеи и Самарии относятся к палестинской администрации, и в статистику минздрава Израиля не включены). В Тель-авивском округе на каждую 1000 родов зафиксировано 5,9 смертей малышей-арабов и 1,8 смерти малышей-евреев. В Центральном округе среди арабов уровень младенческой смертности 3,6 случая на 1000 родов, среди евреев – 1,5 случая. В Хайфском округе среди арабов – 4 на 1000 родов, среди евреев – 1,9 на 1000 родов. В Северном округе среди арабов – 3,6 смерти на 1000 родов, среди евреев – 1,9. В Иерусалимском округе уровень младенческой смертности среди арабов составляет 4,2 случая на 1000 родившихся живыми, среди евреев – 2,6 случая.

Показатель количества врачей на 1000 человек населения вырос с 3,3 в 2012-2014 годах до 3,9 в 2021-2023 годах. При этом в Хайфе этот показатель составлял в 2021-2023 годах 5,5 врачей на 1000 человек населения, в Тель-Авиве – 5 врачей, в центре Израиля – 4,2, в Иерусалиме – 3,4, на севере Израиля – 3,2 врача на 1000 человек населения, и на юге самый низкий уровень по стране – 2,7 врача на 1000 человек.

Количество медсестер выросло с 2012-2014 годов (4,9 медсестер на 1000 населения) до 5,4 на тысячу в 2021-2023 годах. В Тель-Авиве и в Хайфе количество медсестер, в среднем, выше, чем среднеизраильский показатель. Количество представителей других медицинских специальностей, таких как физиотерапевты, логопеды и дефектологи, диетологи и т.д. по Израилю составляет 5,4 на 1000 человек населения, но в Тель-Авиве, в центре страны и в Хайфе этот показатель выше. В Тель-Авиве и в Хайфе количество специалистов парамедицинских специальностей выше среднего по стране, составляющего 5,8 на 1000 человек населения.

В декабре 2023 года на каждую 1000 человек населения было 1,716 койко-место в больницах. Для сравнения, средний показатель по OECD составляет 3,81 койко-места. Меньше всего койко-мест в Израиле на юге – (1,4), на севере – (1,5) и в центре страны чуть ниже среднеизраильского показателя – 1,7 койко-места на 1000 человек населения. Больше всего койко-мест в Хайфе (2,3 на 1000 человек), в Иерусалиме (1,9) и в Тель-Авиве – 2,3 койко-места на 1000 человек населения.