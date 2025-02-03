В поликлинике в Кфар-Ясифе застрелен детский врач больничной кассы "Клалит"

В поликлинике больничной кассы "Клалит" в Кфар-Ясифе неизвестными убит 29-летний детский врач Абдалла Ауад.

Свидетели рассказывают, что несколько вооруженных людей ворвались в кабинет доктора и расстреляли его в упор, после чего скрылись.

Доктор скончался от полученных ранений на месте.

Полиция ведет розыск мотоциклиста, которого видели рядом с поликлиникой.

Сайт Walla News пишет, что местные жители убеждены: преступники обознались, их целью должен был быть кто-то другой.