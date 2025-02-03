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Израиль

В поликлинике в Кфар-Ясифе застрелен детский врач больничной кассы "Клалит"

Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 февраля 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 19:33
В поликлинике в Кфар-Ясифе застрелен детский врач больничной кассы "Клалит"
Miriam Alster/FLASH90

В поликлинике больничной кассы "Клалит" в Кфар-Ясифе неизвестными убит 29-летний детский врач Абдалла Ауад.

Свидетели рассказывают, что несколько вооруженных людей ворвались в кабинет доктора и расстреляли его в упор, после чего скрылись.

Доктор скончался от полученных ранений на месте.

Полиция ведет розыск мотоциклиста, которого видели рядом с поликлиникой.

Сайт Walla News пишет, что местные жители убеждены: преступники обознались, их целью должен был быть кто-то другой.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

В поликлинике в Кафр-Ясифе застрелен врач