В поликлинике в Кфар-Ясифе застрелен детский врач больничной кассы "Клалит"
время публикации: 03 февраля 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 19:33
В поликлинике больничной кассы "Клалит" в Кфар-Ясифе неизвестными убит 29-летний детский врач Абдалла Ауад.
Свидетели рассказывают, что несколько вооруженных людей ворвались в кабинет доктора и расстреляли его в упор, после чего скрылись.
Доктор скончался от полученных ранений на месте.
Полиция ведет розыск мотоциклиста, которого видели рядом с поликлиникой.
Сайт Walla News пишет, что местные жители убеждены: преступники обознались, их целью должен был быть кто-то другой.
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