Несколько десятков солдат на военной базе на юге страны получили пищевое отравление

Около 50 военнослужащих на военной базе "Шивта" на юге страны получили серьезное пищевое отравление, примерно 20 солдат были доставлены в больницу. Оказав пострадавшим первую помощь, их выписали домой.

По сообщению ЦАХАЛа, оставшиеся на базе военнослужащие получают симптоматическое лечение. Источник отравления пока не обнаружен, проводится внутреннее расследование.