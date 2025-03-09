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Несколько десятков солдат на военной базе на юге страны получили пищевое отравление

время публикации: 09 марта 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 14:37
Несколько десятков солдат на военной базе на юге страны получили пищевое отравление
Michael Giladi/Flash90

Около 50 военнослужащих на военной базе "Шивта" на юге страны получили серьезное пищевое отравление, примерно 20 солдат были доставлены в больницу. Оказав пострадавшим первую помощь, их выписали домой.

По сообщению ЦАХАЛа, оставшиеся на базе военнослужащие получают симптоматическое лечение. Источник отравления пока не обнаружен, проводится внутреннее расследование.

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