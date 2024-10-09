После 7 октября люди втрое больше использовали краткосрочные успокоительные

Специалисты исследовательского центра Kahn-Sagol-Maccabi провели масштабное исследование влияния напряженности в сфере безопасности на психику людей, в ходе которого выяснилось, что после "черной субботы" 7 октября израильтяне стали на 317% чаще прибегать к краткосрочным успокоительным (как правило, из группы бензодиазипинов, к которой относятся диазепам, лоразепам, мидазолам и другие).

В соответствии с результатами исследования, опубликованного на ресурсе предпринтов medRxiv, "черная суббота" стала самым значимым вооруженным конфликтом, повышающим риск возникновения реактивного тревожного расстройства у израильтян, за 19 лет наблюдений. В рамках исследования проводились проверки медицинских карт 1,1 миллиона человек в период с 2006 по 2024 годы.

Исследователи указывают, что риск первой покупки препарата для снятия тревожности во время военных операций на 28%, чем в период относительной стабильности, а во время военных действий на 44% выше, чем в стабильный период. У некоторых категорий риск первой покупки таких препаратов после 7 октября вырос на 317% в сравнении с периодом стабильности.

У женщин риск первой покупки краткосрочных успокоительных и помогающих снять тревожность препаратов на 26% выше во время военных операций и на 81% выше после событий 7 октября. Во время Второй ливанской войны повышенный риск первого приобретения препаратов от тревожности был у жителей севера Израиля, в то время как во время военных операций группой риска становились жители юга страны.

После 7 октября район проживания не оказывал существенного влияния на способы лечения тревожности среди жителей юга или севера Израиля в сравнении с людьми, проживающими в центре страны, что говорит о более широком и значимом влиянии "черной субботы" на весь Израиль без региональных различий.