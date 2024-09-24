Фармацевтическое загрязнение: десять видов распространенных лекарств в кораллах Эйлатского залива

Ученые Тель-Авивского университета и Музея естественной истории имени Стейнхардта обнаружили следы десяти распространенных лекарств в образцах кораллов, собранных в Эйлатском заливе.

Ученые нашли сульфаметоксазол – антибиотик, используемый для лечения инфекций дыхательных и мочевыводящих путей в 93% образцов кораллов.

Работа опубликовна в журнале Environmental Pollution.

Соавтор работы профессор Ноа Шенкар говорит: "Мы отобрали пробы 96 рифообразующих кораллов на мелководных участках (5-12 метров) и на более глубоких участках, выходящих за пределы любительского дайвинга (30-40 метров). Мы обнаружили присутствие лекарственных препаратов даже в глубоководных кораллах, которые обычно не содержат загрязнений, влияющих на кораллы в более мелких местах".

Исследователи взяли список наиболее часто используемых в Израиле фармацевтических препаратов и проверили 18 соединений. Они обнаружили 10 из них в образцах кораллов. Все образцы, взятые как с мелководья, так и с глубины, содержали лекарства. 10 фармацевтических препаратов, обнаруженных в кораллах, относятся к разным категориям: антибиотики, лекарства от давления, антитромбоцитарные средства, блокаторы кальциевых каналов, слабительные, ингибиторы протонной помпы, статины и антидепрессанты.

Шенкар перечислил различные формы воздействия лекарств на морские организмы.

Эстроген из противозачаточных таблеток вызывает появление женских черт у самцов рыб и нарушает размножение. Прозак делает крабов агрессивными. Антидепрессанты повреждают память и способность к обучению у кальмаров. Фармацевтические препараты нарушают синхронность нереста коралловых популяций и в конечном счете нарушают их размножение.

Соавтор работы Галь Навон говорит: "Коралловые рифы – это краеугольный камень морского биоразнообразия. Они служат пищей, укрытием и местом нереста для многочисленных видов. Они поддерживают рыболовство и туризм. Сегодня эта деликатная экосистема находится под давлением в результате изменения климата, загрязнения воды и чрезмерного вылова рыбы. Присутствие фармацевтических препаратов в тканях кораллов добавляет еще одну причину для беспокойства".

"Эти лекарства спасают жизни, и мы не собираемся требовать от людей сократить их использование, – говорит профессор Шенкар. – Однако мы должны разработать новые методы очистки сточных вод, способные эффективно справляться с фармацевтическими загрязнениями".