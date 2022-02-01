Суд утвердил сделку прокуратуры с Арье Дери, глава ШАС приговорен к штрафу

Мировой суд в Иерусалиме утвердил досудебную сделку между государственной прокуратурой и главой ШАС Арье Дери.

Дери признал себя виновным в налоговых преступлениях, и суд приговорил его к условному заключению, а также к штрафу в размере 180 тысяч шекелей.

Сам Дери в настоящий момент находится за границей и не принимал участия в заседании суда.

Ранее глава ШАС подал в отставку из Кнессета, чтобы избежать объявление его действий позорными и сохранить возможность баллотироваться в Кнессет 25-го созыва. 31 января депутаты от ШАС обратились к спикеру Кнессета Мики Леви с просьбой разрешить Дери посещать зал заседаний Кнессета за счет квоты работников фракции, имеющих на это право. Леви категорически отклонил эту просьбу. "Я не позволю им превратить досудебную сделку в издевательство", - заявил он. В свою очередь, в ШАС обвинили спикера парламента в том, что он движим личными мотивами.

20 ноября 2018 года полиция сообщила о завершении расследования в отношении министра внутренних дел Арье Дери. По сообщению пресс-службы полиции, была собрана доказательная база, позволяющая предъявить главе ШАС обвинения в мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, налоговых правонарушениях и создании помех ходу следствия. Арье Дери подозревался также в получении взяток, однако следственные органы не обнаружили улик, обосновывающих эти подозрения. Прокуратура не включила в обвинительное заключение и все другие пункты, оставив лишь налоговые нарушения. В сообщении полиции отмечалось, что часть инкриминируемых Дери правонарушений совершались после его возвращения в Кнессет в 2013 году. Как сообщала полиция, предметом расследования стали переводы различными бизнесменами сотен тысяч шекелей на счета Арье Дери и членов его семьи. Полиция изучала форму переводов, суть отношений Дери с бизнесменами, поступление информации Налоговому управлению. Также предметом расследования являлась продажа земельных участков в иерусалимских кварталах Ар Шмуэль и Гиват Шауль и приобретение участка в Сафсуфе на севере Израиля. Проверялось содержание деклараций, представленных спикеру Кнессета и государственному контролеру, а также имущественных деклараций.