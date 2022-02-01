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NEWSru.co.il :: В Израиле1 февраля 2022 г., 18:46

Подозрение на пятно нефтепродуктов в 63 км от побережья Ашдода

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Подозрение на пятно нефтепродуктов в 63 км от побережья Ашдода

Министерство экологии Израиля проверяет сообщение о нахождении пятна нефтепродуктов в Средиземном море в 63 километрах к западу от Ашдода.

Информация была получена от европейской спутниковой системы безопасности на море.

Для проверки информации были отправлены патрульные самолеты, однако на текущий момент в зонах, в которых пятно могло оказаться с учетом течений и ветров, ничего подозрительного не обнаружено.

Напомним, что в феврале прошлого года на побережье Израиля от Нагарии до Ашкелона штормом были выброшены тонны нефтепродуктов.


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