Подозрение на пятно нефтепродуктов в 63 км от побережья Ашдода
Министерство экологии Израиля проверяет сообщение о нахождении пятна нефтепродуктов в Средиземном море в 63 километрах к западу от Ашдода.
Информация была получена от европейской спутниковой системы безопасности на море.
Для проверки информации были отправлены патрульные самолеты, однако на текущий момент в зонах, в которых пятно могло оказаться с учетом течений и ветров, ничего подозрительного не обнаружено.
Напомним, что в феврале прошлого года на побережье Израиля от Нагарии до Ашкелона штормом были выброшены тонны нефтепродуктов.
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