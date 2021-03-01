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NEWSru.co.il :: В Израиле1 марта 2021 г., 21:36

Возвращение в школу и открытие ресторанов: третий этап выхода из локдауна начнется 7 марта

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Возвращение в школу и открытие ресторанов: третий этап выхода из локдауна начнется 7 марта

Правительство Израиля утвердило решение о проведении третьего этапа выхода из локдауна с воскресенья, 7 марта, несмотря на позицию координатора по борьбе с коронавирусом профессора Аша, просившего отложить принятие решения на среду, 3 марта.

В рамках третьего этапа возобновится фронтальная учеба в 7-10 классах школ в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах по эпидемиологической шкале министерства здравоохранения, а также в "оранжевых" населенных пунктах, в которых привиты более 70%. Ограничения на собрания будут смягчены до 20 человек в помещении и до 50 человек на открытом воздухе (кроме "красных" городов, где сохранятся ограничения в 10 и в 20 человек соответственно) Кафе и рестораны получат разрешение на открытие только под открытым небом в рамках "фиолетового" стандарта, определяющего максимальную загруженность. При этом обладатели "зеленых паспортов" смогут сидеть и во внутренних помещениях.

Также для обладателей "зеленых паспортов" отели будут работать в полном формате, включая столовые, откроется доступ в банкетные залы, объекты индустрии развлечений, на конференции.


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