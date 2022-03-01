Граждане Украины смогут въезжать в Израиль, если за них внесут залог

Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) договорилась с главой МВД Израиля Айелет Шакед, что граждан Украины, прилетающих в этот период в Израиль, будут впускать в страну, если гражданин Израиля внесет за своего гостя залог.

Залог в размере 10 тысяч шекелей должен быть внесен в канцелярии Управления регистрации населения в аэропорту имени Бен-Гуриона в часы работы этого отделения. Желательно сделать это заранее. Израильтянин, внесший залог, обязуется, что его гость через месяц покинет Израиль. После того, как залог будет внесен, гражданин Украины, за которого был внесен залог, сможет въехать в страну.

Депутат Малиновская подчеркивает, что пока речь идет о месяце, но потом этот срок может быть продлен в зависимости от ситуации.

В Управлении регистрации населения и пограничной службы нашей редакции подтвердили эту информацию.

Из адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский" редакции NEWSru.co.il заявили, что данное решение все ещё остаётся на усмотрение погранслужбы. "Если у человека ранее были какие-то визовые и прочие нарушения в Израиле, его не пустят", - говорят юристы.

В Управлении регистрации населения нам сообщили, что в том случае если у гражданина Украины были ранее визовые нарушения, следует попытаться оформить приглашение заранее. В Управлении уточняют, что будут принимать решения в каждом отдельном случае.

Юлия Малиновская объяснила редакции NEWSru.co.il, что в последние дни Израиль не впустил в страну десятки человек с украинскими паспортами, которые приехали к своим родным и близким в попытке переждать войну.

По данным, полученным нашей редакцией от Управления регистрации населения, с 24 по 27 февраля в Израиль прилетели 160 туристов с украинскими паспортами, 29 из них было отказано во въезде в страну - в основном из опасений, что они намерены остаться в Израиле нелегально. Только за 28 февраля, по данным канцелярии Малиновской, Израиль не впустил в страну около 20 украинцев.

Накануне министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед в интервью нашей редакции заявила, что Израиль не намерен принимать беженцев из Украины, поскольку у них есть возможность остаться в Европе.