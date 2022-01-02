Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 10:28

Торговые центры отказываются проверять "зеленый сертификат"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Торговые центры отказываются проверять "зеленый сертификат"

Форум владельцев торговых центров и магазинов отказался от намерения провести во вторник, 4 января, всеобщую забастовку, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Радиостанция передает, что, согласно заявлению Форума, торговые точки не будут действовать по правилам "зеленого стандарта" и будут оказывать услуги как привитым, так и непривитым посетителям.

В четверг, 30 декабря, состоялось экстренное заседание Форума торговых сетей, магазинов модной одежды и ресторанов, посвященное ситуации, сложившейся после введения "зеленого стандарта".


Глава ассоциации Шахар Турджеман призвал правительство отменить "зеленый стандарт", из-за которого у магазинов и заведений общепита снизилась выручка. Участники совещания назвали "зеленый сертификат" фикцией, а также указывали, что все, что делает в данный момент правительство, противоречит тому, о чем говорил Беннет до того, как стал главой правительства.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 декабря 2021
"Государство сошло с ума!" Акция протеста противников вакцинации в ТЦ "Азриэли" в Тель-Авиве. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 декабря 2021
Ассоциация торговых сетей и ресторанов требует отменить "зеленый сертификат" и угрожает забастовкой

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:34 В лесу около Иерусалима был обнаружен неразорвавшийся минометный снаряд
10:28 Торговые центры отказываются проверять "зеленый сертификат"
10:21 "Каменные атаки" возле Иерусалима, причинен ущерб автобусам
10:18 В Тель-Авиве попал под грузовик рабочий, состояние пострадавшего критическое
09:05 Военные задержали еще одного предполагаемого сообщника террориста, пытавшегося напасть на израильтян около перекрестка Гитай Ависар
08:31 У депутата Михаэля Битона выявлен коронавирус
08:26 В связи с ремонтными работами будет перекрыто по ночам шоссе номер 431
05:47 Прогноз погоды на 2 января: прохладно, временами дожди
01:11 В Тель-Авиве иностранец разбился насмерть, упав с подъемного крана с высоты 40 метров
00:27 ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива
Загрузка...