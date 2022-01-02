Торговые центры отказываются проверять "зеленый сертификат"

Форум владельцев торговых центров и магазинов отказался от намерения провести во вторник, 4 января, всеобщую забастовку, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Радиостанция передает, что, согласно заявлению Форума, торговые точки не будут действовать по правилам "зеленого стандарта" и будут оказывать услуги как привитым, так и непривитым посетителям.

В четверг, 30 декабря, состоялось экстренное заседание Форума торговых сетей, магазинов модной одежды и ресторанов, посвященное ситуации, сложившейся после введения "зеленого стандарта".

Глава ассоциации Шахар Турджеман призвал правительство отменить "зеленый стандарт", из-за которого у магазинов и заведений общепита снизилась выручка. Участники совещания назвали "зеленый сертификат" фикцией, а также указывали, что все, что делает в данный момент правительство, противоречит тому, о чем говорил Беннет до того, как стал главой правительства.