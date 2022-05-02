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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 08:40

Полиция предотвратила контрабанду крупной партии оружия из Иордании

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Полиция предотвратила контрабанду крупной партии оружия из Иордании

Бойцы спецподразделений полиции МАГЕН и "Йоав", совместно с сотрудниками других отделов Южного округа полиции, предотвратили контрабанду крупной партии оружия в Израиль из Иордании.

В ходе операции были перехвачены 20 пистолетов общей стоимостью около 500 тысяч шекелей и задержаны двое контрабандистов.

Задержанные, двое жителей Бейт-Лехема в возрасте около 30 лет, после допроса были доставлены в мировой суд в Беэр-Шеве для продления срока содержания под стражей.

Отметим, что в последние месяцы ЦАХАЛ и полиция Израиля активизировали борьбу с контрабандой оружия из Иордании и Ливана.


25 апреля были перехвачены 24 пистолета на границе с Иорданией.

6 апреля на границе с Иорданией были перехвачены 19 пистолетов, три автомата Калашникова, две автоматические винтовки М-16, дробовик и четыре магазина с патронами.

24 марта на границе с Ливаном были перехвачены 58 пистолетов и три винтовки M16.

17 марта на границе с Иорданией были перехвачены 34 пистолета различных моделей, снайперская винтовка и автомат бельгийского производства, автомат Калашникова, а также крупная партия боеприпасов.

25 февраля на границе с Иорданией были перехвачены 12 автоматов Калашникова и боеприпасы.

18 февраля на границе с Иорданией были перехвачены около 50 пистолетов различных модификаций.

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