Полиция предотвратила контрабанду крупной партии оружия из Иордании
Бойцы спецподразделений полиции МАГЕН и "Йоав", совместно с сотрудниками других отделов Южного округа полиции, предотвратили контрабанду крупной партии оружия в Израиль из Иордании.
В ходе операции были перехвачены 20 пистолетов общей стоимостью около 500 тысяч шекелей и задержаны двое контрабандистов.
Задержанные, двое жителей Бейт-Лехема в возрасте около 30 лет, после допроса были доставлены в мировой суд в Беэр-Шеве для продления срока содержания под стражей.
Отметим, что в последние месяцы ЦАХАЛ и полиция Израиля активизировали борьбу с контрабандой оружия из Иордании и Ливана.
25 апреля были перехвачены 24 пистолета на границе с Иорданией.
6 апреля на границе с Иорданией были перехвачены 19 пистолетов, три автомата Калашникова, две автоматические винтовки М-16, дробовик и четыре магазина с патронами.
24 марта на границе с Ливаном были перехвачены 58 пистолетов и три винтовки M16.
17 марта на границе с Иорданией были перехвачены 34 пистолета различных моделей, снайперская винтовка и автомат бельгийского производства, автомат Калашникова, а также крупная партия боеприпасов.
25 февраля на границе с Иорданией были перехвачены 12 автоматов Калашникова и боеприпасы.
18 февраля на границе с Иорданией были перехвачены около 50 пистолетов различных модификаций.
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