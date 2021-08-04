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NEWSru.co.il :: В Израиле4 августа 2021 г., 12:19

"Цева адом" в районе Кирьят-Шмоны, ракета упала на открытой местности

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ракетный обстрел севера Израиля, 4 августа 2021 года "Цева адом" в районе Кирьят-Шмоны, поступают сообщения о взрывах

Около 12:15 в Кирьят-Шмоне, Тель-Хае и Кфар-Гилади на севере страны прозвучали сигналы, оповещающие о ракетных обстрелах.

Местные жители сообщают, что слышали взрывы. По непроверенным данным, на открытой местности рядом с Кирьят-Шмоной упала ракета.

12:30. Поступила информация, что в ответ артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по целям в южном Ливане.

12:40. Уточнение ЦАХАЛа: из южного Ливана было выпущено три ракеты, две упали на территории Израиля.

ЦАХАЛ сообщает, что жители севера страны не должны находиться в убежищах.

В Израиле предполагают, что обстрел был осуществлен боевиками одной из палестинских группировок, действующих на юге Ливана.

13:20. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что после ракетного обстрела северных районов Израиля с территории Ливана четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Раненых нет.


Напомним, что в этом году территория Израиля ранее подвергалась ракетным обстрелам из южного Ливана 20 июля, 19 мая, 17 мая и 13 мая.

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