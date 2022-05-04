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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 15:47

В израильских пророссийских пабликах призывают к борьбе с "возрождением нацизма и русофобии"

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В израильских пророссийских пабликах призывают к борьбе с "возрождением нацизма и русофобии"

Несколько израильских пророссийских движений опубликовали декларацию, в которой утверждается, что на фоне всемирного "роста неонацистской деятельности" в Израиле также наблюдается "возрождение нацизма и русофобии".

Согласно декларации, текст которой находится в распоряжении редакции NEWSru.co.il, в Израиле на автобусных остановках рисуют свастику, красят автомобили в "цвета профашистских организаций", а некоторые группы граждан используют "не только ненормативную лексику, но и нацистское приветствие".

Пророссийские группы намерены создать "координационный совет", который должен будет разработать план совместных действий по противостоянию "нацизму и русофобии".


Декларация подписана лидерами трех групп: "Ярость благородная" (Дмитрий Трапиров), "Сплотили ряды" (Марина Кихтева) и "Израильский антинацистский фронт" (Гай Сандал).

Отметим, что в последнее время в Израиле – на стенах, на столбах, на автомобилях – можно встретить символику поддержки военных действий властей России против Украины (символы "Z", "V" и др.). Однако в израильском обществе гораздо заметнее поддержка Украины, чем России, в этом конфликте. В акциях в поддержку Украины за последние 70 дней (после начала войны 24.02.2022) принимали участие десятки тысяч израильтян, в то время, как самая многочисленная пророссийская акция, проходившая 25 марта в Нетании, собрала немногим более 100 человек.

7 и 9 мая пророссийские активисты планируют новые акции в Израиле.

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