Прокуратура предъявила новое обвинение Роману Задорову

Государственная прокуратура представила в окружной суд Нацерета новое обвинительное заключение в адрес Романа Задорова. Новые обвинения предъявлены в рамках повторного судебного процесса по делу об убийстве Таир Рады.

В измененном обвинительном заключении Задорову инкриминируется умышленное убийство в соответствии с редакцией Уголовного кодекса на момент убийства и в соответствии с формулировкой нового закона (после реформы закона о смертной казни) как убийство при отягчающих обстоятельствах, поскольку оно было совершено в отношении несовершеннолетней, которой еще не исполнилось 14 лет, и с особой жестокостью.

В тексте обвинения описано, как Роман Задоров проследил за Таир Радой, когда она заходила в туалетную комнату, и как он перерезал ей горло "японским ножом", который регулярно носил с собой. В этом тексте говорится, что Задоров оставил мертвую девочку в туалетной кабине, упавшей на сиденье унитаза. Отмечается также, что он запер дверь туалетной кабины изнутри, чтобы тело не нашли сразу, и выбрался из кабины, наступив на тело убитой им девочки обеими ногами, ухватившись за стенки и спрыгнув с другой стороны. После этого, говорится в тексте обвинительного заключения, Задоров выбежал из туалета для девочек, расположенном на втором этаже школы, зашел в туалет для мальчиков на первом этаже, где смыл кровь с ножа. Позже он вернулся в свою подсобку, где переоделся и продолжал работать до конца рабочего дня. После убийства он снял лезвие японского ножа, которым было совершено убийство, и заменил его на новое лезвие. Лезвие, которым была убита Таир Рада, а также штаны, в которых он был во время убийства, Задоров спрятал, чтобы помешать расследованию, говорится в официальном документе, представленном прокуратурой в суд.

Также, согласно обвинительному заключению, список свидетелей обвинения был изменен: в него добавлены свидетели обвинения 155-168. Кто эти свидетели, не сказано. Но отмечается, что они были определены на основании следственных материалов, собранных на этапах апелляции и повторного судебного разбирательства, а также следственных действий, запрошенных после этого.

Обвинительное заключение с внесенными в него поправками было подано новой командой адвокатов, ведущих дело: Уиамом Каблауи, Мейталь Хен-Розенфельд, Моше Марчиано, Шарон Хар-Цион и Биньямином Моше.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К.

10 ноября 2020 года Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Романом Задоровым. Адвокаты осужденного требовали пересмотра дела, утверждая, что в их распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречит описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом является утверждение защиты о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К.

В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко. Тогда же она впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" Кравченко отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что его обращение в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

В конце июня Амит Айсман, только-что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

Айсман также принял решение закрыть дело против Ольги Кравченко, известной как О.К. в деле об убийстве Таир Рады. Дело закрыто за недостаточностью улик.

Освобождение Задорова под домашний арест

18 августа окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.

26 августа Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.

26 августа Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он помещен под домашний арест, во время которого должен находиться в доме своей тещи в Кацрине.