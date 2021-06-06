Жители Израиля, не имеющие гражданства, нуждаются в специальном разрешении на въезд из России или Украины

До 13 июня все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из девяти стран, обозначенных минздравом как страны повышенного риска, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи.

На запрос редакции NEWSru.co.il пресс-служба министерства здравоохранения уточнила, что разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз, в том числе по визе "Алеф-5", которой обладают супруги израильтян, проходящие ступенчатую процедуру получения гражданства.

При этом в Управлении регистрации населения подчеркивают, что въезд обладателям виз "Алеф-5" и "Алеф-1", а также "Бет-1" и "Бет-4" разрешен, однако они должны подать новое прошение.

Напомним, в настоящий момент "странами повышенного риска" названы девять государств: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Украина и Россия.

Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля - кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах.

Все въезжающие в Израиль (то есть, граждане страны или люди, получившие специальное разрешение) будут обязаны соблюдать режим изоляции – в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. (При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина).