Прием онлайн-заявок на ускоренную репатриацию из России приостановлен

Процесс ускоренной репатриации для граждан России, который также называют "методом go no go" или "зеленым маршрутом", приостановлен как минимум до середины мая.

Об этом редакции NEWSru.co.il сообщила глава "Натива" Нета Брискин.

По словам главы "Натива", это связано с решением министра алии и интеграции больше не предоставлять репатриантам и людей с правом на репатриацию, приехавшим из России, места в гостиницах. Еще одна причина - отсутствие возможности у "Сохнута" привозить этих людей бесплатными авиарейсами.

Ускоренный процесс репатриации должен был позволить россиянам подавать документы на репатриацию онлайн. Быстрая проверка с точностью до 80%, как объясняла Брискин, показывала, имеет ли заявитель право на репатриацию. В случае положительного ответа, заявитель получал возможность прилететь в Израиль самолетом "Сохнута" и получить в Израиле сразу медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники "Натив" заканчивают проверку и принимают решение о предоставлении заявителю гражданства.

Однако до сих пор ни один россиянин, получивший положительный ответ на свое онлайн-заявление, не смог вылететь в Израиль самолетом "Сохнута".

Как объяснила нашей редакции Нета Брискин, это связано с нехваткой самолетов. Только три самолета "Эль Аля" принадлежат самой авиакомпании и могут совершать рейсы в Россию. Остальные самолеты "Эль-Аля" принадлежат западным лизинговым компаниям и находятся под санкциями, не имея возможность летать в Россию. У других израильских авиакомпаний - "Аркии" и "Исраэйра" - нет государственных гарантий, необходимых для осуществления авиасообщения с находящейся под санкциями Российской Федерацией.