JPost: треть новых репатриантов последней волны вернулись в РФ. С 1 мая прибывающих из России и Беларуси не будут селить в отелях

Около 1800 новых репатриантов из России, прибывших в Израиль в течение последних двух месяцев (после начала войны в Украине), вернулись в РФ, получив израильские паспорта, пишет The Jerusalem Post.

В публикации Цвики Кляйна отмечается, что министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете была проинформирована о числе возвращающихся в РФ и шокирована этими данными.

В рамках операции "Возвращение домой" власти Израиля помогли репатриироваться за последние два месяца примерно 5600 россиянам. Они прибывали в Израиль рейсами, финансируемыми израильским правительством, при приземлении получали конверт с наличными, им оплачивали такси до отеля, где они могли находиться в течение длительного периода (обычно около месяца), и все это полностью оплачивалось государством, отмечается в публикации. Автор статьи пишет, что новым репатриантам, проживавшим в таких отелях, оказывали банковские, социальные и медицинские услуги, что к репатриантам из РФ относились так же, как к репатриантам, прибывшим из охваченной войной Украины.

В статье The Jerusalem Post сказано, что узнав о том, что около трети новых репатриантов, получивших все эти льготы, вернулись в РФ, министр Пнина Тамено-Шете распорядилась прекратить предоставление новым репатриантам из России гостиничных номеров. Исключения будут сделаны только для переживших Холокост, пенсионеров и больных людей, сказано в публикации.

По мнению чиновников министерства алии и интеграции, тот факт, что многие российские евреи, получив израильские паспорта, возвращаются в РФ, свидетельствует о принципиальном отличии их ситуации от той, в которой оказались украинские евреи, фактически ставшие беженцами и лишившиеся почти всего имущества, пишет JPost.

Редакция NEWSru.co.il получила подтверждение информации о том, что министерство алии и интеграции приняло решение с 1 мая не предоставлять бесплатные номера в гостиницах новым репатриантам и людям, имеющим право на возвращение, приехавшим из России и Беларуси. Согласно сообщению министерства, прием новых репатриантов из России и Беларуси будет проходить по схеме, существовавшей до 24 февраля 2022 года. Исключения будут делаться "в отдельных гуманитарных случаях".

При этом в министерстве алии и интеграции нашу редакцию заверили, что все новые репатрианты, как и прежде, будут получать годовое пособие на съем жилья.

Как уже сообщала наша редакция, в последние недели резко сократился приток новых репатриантов из Украины и увеличилось количество новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию из России. Так, 29 апреля в Израиль прилетел 231 репатриант. Из них 41 человек прилетел из Украины, остальные – из России и Беларуси.

Один из частых сценариев экстренной репатриации из России в последние месяцы таков: семья выезжает, получает паспорта, затем в Израиле остаются молодые мужчины (которых могли бы призвать в армию в РФ), а остальные возвращаются, чтобы заняться продажей имущества и решить другие вопросы. Это не обязательно означает, что выехавшие из Израиля не намерены возвращаться в Израиль. Кроме того, многие планируют "жить на две страны".